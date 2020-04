V sobotu po třetí hodině odpolední došlo na rovné a přehledné silnici za Přední Lhotou na tahu na Nymburk a Poděbrady k nehodě. Podle volání na tísňovou linku se zde měli srazit dva motorkáři. K místu byl povolán celý integrovaný záchranný systém včetně záchranářského vrtulníku. Smrtelná nehoda motorkářů u Poděbrad: Zachránci zveřejnili děsivé fotografie

Motorky navíc začaly po nehodě hořet. „Na místě probíhala první pomoc skrze telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR),“ uvedla pro Blesk mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Jednotka hasičů byla na místě podle mluvčího Petra Svobody do pěti minut od ohlášení a okamžitě začali zraněným pomáhat. I přesto má ale nehoda tragické následky. Přivolaný vrtulník se tak vracel prázdný.

Nikdo nepomohl

Svědkem tragické nehody byl i Tomáš. „Teď jsem se vrátil od smrtelné nehody u Poděbrad. Skoro nikdo nešel pomoci zachraňovat lidské životy, protože obě motorky hořely,“ popsal Tomáš své zážitky z nehody. Mladík (†21) narazil do stromu: Mrtvého ho našli až hodiny po nehodě

„Volám na ně, ať nám jdou pomoci, a všichni čuměli jak ko*oti s prominutím,“ napsal na facebooku. Podle něj byla při nehodě zraněna i přítelkyně jednoho ze zemřelých motorkářů. „Už od začátku bylo vidět, že to dobře nedopadne, protože to nevypadalo vůbec hezky. Jeden vjel do cesty druhému a kvůli lidské chybě vyhasly dva lidské životy,“ popsal Tomáš. „Asi by stejně nepřežili, ale mohli vyvinout nějakou snahu zachránit život a ne jen přihlížet, jak kluci začínají hořet,“ uvedl Tomáš.

Plno otazníků

Nad nehodou ale visí spousta otazníků. Nikdo zatím neví, jak k tragické nehodě došlo. Policejní rada Marek Šmíd pro server Deník.cz uvedl, že se motorkáři mezi sebou pravděpodobně neznali. „Jednalo se o třiadvacetiletého mladíka z Nymburska a osmadvacetiletého muže z Pelhřimova. Zatím nemáme poznatky, že by se oba muži znali,“ uvedl Šmíd. Cestovali i na výkonných motocyklech. Jeden jel na Suzuki 650 S a druhý na Triumph Street Triple R.

Video Tragická nehoda u Poděbrad: O život přišli dva motorkáři (28. 3. 2020). - Aktu.cz

Jeden z motorkářů skončil po nehodě v příkopě a druhý na silnici. Objasnění nehody komplikuje i fakt, že policie nemá dostatek svědků tragické nehody. „Co se přesně odehrálo, to by měli zkoumat soudní znalci z oboru dopravy, kteří se také případem zabývají,“ dodal Šmíd. Deník uvedl, že policie zahájila úkony ve věci podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Jde však jen o formality, které umožní řádné vyšetření nehody.