Tragická nehoda na Písecku si vyžádala tři lidské životy. Na místě zemřela řidička fordu Valerie Ř. (†22) a spolujezdkyně z druhého havarovaného vozu, řidič pak zahynul při převozu do nemocnice. Nejmladší účastník nehody skončil ve vážném stavu v nemocnici. Přítel Valerie napsal emotivní vzkaz, ve kterém vzpomíná na svou lásku.

Valerie Ř. jela se svým bráškou od Písku směrem na Čížovou. Nedaleko odbočky na obec Krašovice došlo k fatálnímu střetu s dalším osobním autem. Srážka fordu a suzuki dopadla tragicky. Na místě svým zraněním podlehla Valerie Ř. a řidička z druhého vozu.

Pak přišla další smutná zpráva. Cestou do nemocnice zahynul řidič vozu Suzuki. Mladší bratr Valerie utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Doktoři ho pak uvedli do umělého spánku.

Byl to andílek

Kamarád Valerie Honza vyšel vstříc jejímu příteli a zveřejnil na facebooku jeho emotivní vzkaz. „Nevím ani, jak začít… Většina asi už ví, co se stalo. 10. 1. 2020 se stala vážná autonehoda," stojí v něm. „Bohužel to byl náš andílek a moje milovaná přítelkyně Valerie Ř.," píše dál zdrcený Valeriin přítel. Dodal, že při nehodě zemřel i jejich pejsek Berry.

„Její mladší bráška má těžké zranění a stále bojuje v nemocnici o život,“ napsal s tím, že zraněný mladík je stále v umělém spánku. „Já chci především poděkovat její rodině, která ji přivedla na tento svět. Hlavně za to, že jsem takového anděla mohl poznat,“ napsal dál. Dodal, že ho Valerie dokázala změnit k lepšímu.