Markéta a Tomáš společně trávili čtrnáctidenní dovolenou v italském městě Martinsicuro, lidé je prý popisovali jako velmi milý pár. Podle svědků citovaných tamními médii navíc chodili každé ráno pozorovat východ slunce k moři a vydali se tam i v osudnou neděli, kdy panovalo velice nevlídné počasí a na moři byly velké vlny. Později moře vydalo už jen dvojici těl. Ta byla od sebe vzdálena asi 20 kilometrů.

Studentka Markéta se měla utopit. Přesnou příčinu smrti muže však pitva neodhalila proto, že těla byla delší dobu ve vodě a také byla pokryta mnoha řeznými ranami, které zřejmě způsobily kameny, do nichž těla hnaná vodou narážela. Co přesně se však stalo, není vůbec jasné. Dříve se spekulovalo, že se dvojice vydala na moře na člunu, na němž havarovala. Člun se však nalezl v domě, kde byli ubytováni, a podle policie jsou navíc rány na tělech příliš mělké, a tak jakoukoliv nehodu na lodi či člunu vyloučili.

Zatímco dívku mohla podle serveru abruzzo.cityrumors.it identifikovat její matka podle náušnic, v případě bývalého vojáka z Litoměřic nepanuje naprostá jistota ani v tom, že jde o jeho tělo. Server ilcentro.it uvedl, že kriminalisté požádali rodinu Tomáše o spolupráci. Musí být proveden test DNA a vyšetřovatelé jej potřebují mít s čím porovnat. Rodina má proto poskytnout potřebné srovnávací vzorky.

Plánovali společnou budoucnost

Podle maminky zesnulé dívky dvojice společně plánovala budoucnost. O příteli své dcery se vyjádřila pouze v dobrém. „Byl to laskavý muž, pro naší dceru by snesl modré z nebe,“ uvedla pro server ilrestodelcarlino.it. Markéta měla prý skvělý prospěch na střední škole a zajímala se také o fotografování, její smrt je pro rodinu obrovskou tragédií. „Milovala svého přítele, byla inteligentní, krásná, obětavá. Prostě úžasná. Milovala svou rodinu,“ řekla Irena s tím, že bez Markéty to bude těžké. Kromě maminky se s její ztrátou musí vyrovnat také dívčin teprve jedenáctiletý bratr.