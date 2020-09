Christian B. z Německa zůstává hlavním podezřelým v kauze únosu tříleté Britky Maddie McCannové v dubnu 2007 z hotelu v portugalském letovisku Praia da Luz. Obžaloba nyní rozšířila soupis možných obětí, které jsou s tímto sexuálním predátorem spojovány.

Jde o ženu, která muže identifikovala podle fotografie uveřejněné v jedné televizní reportáži. Podle Daily Mail si je jistá, že je to stejný muž, který ji obtěžoval, když jí bylo 10 let.

Podle vyjádření mladé Němky (23) se to mělo stát jen pár týdnů před tím, než Maddie zmizela, a to na pláži vzdálené jen necelých deset kilometrů od pláže, kam chodily McCannovi s dcerkou. Christian B. se měl před dívkou obnažit a masturbovat. Pokračoval v tom, dokud do neodehnal bratr oběti a její otec. Pronásledovali ho, ale chytit se jim ho nepodařilo.

Christian B., podezřelý z únosu, zneužití a vraždy Maddie, má podle obžaloby v posledních letech až desetiletích na svědomí mnoho sexuálních zločinů, ať už měly být jeho obětmi děti nebo dospělí.

V současné době je ve vězení v německém Kielu, kde sedí za drogové prohřešky. Němečtí vyšetřovatelé už před časem uvedli, že si jsou jistí, že Christian B. je vrahem Madeleine. Obvinění ale ještě v případu nepadlo, protože na povrch stále vyplývají nové a nové skutečnosti, a sami kriminalisté přiznali, že důkazů pro jeho odsouzení zatím stále nemají dost.

Tříletá Britka Madeleine McCannová byla v roce 2007 v Portugalsku na dovolené se svými sourozenci a rodiči. Zmizela z hotelového pokoje v době, kdy její rodiče večeřeli se svými přáteli v nedaleké restauraci. Kate a Gerry McCannovi se nikdy nesmířili s tím, že by jejich dcera mohla být po smrti, a po svém dítěti nadále pátrají. Stejně tak i britská policie, která případ vede jako pátrání po pohřešované osobě.