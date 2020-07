Prohledávání pozemku se účastnila asi stovka policistů, kteří používali bagry a další techniku a také několik psů vycvičených k hledání mrtvol a elektronických zařízení. Další posun v případu sleduje britský portál Daily Mail.

„Christian B. měl zahradu vedle mě, přijel sem v roce 2007 a řekl mi, že se nepřihlásil úřadům, takže nikdo neví, že je teď v Hanoveru,“ prozradil soused Wolfgang Kossack (73) s tím, že o rok později zase trestaný násilník odjel a on už ho nikdy neviděl. „Na pozemku byla taková bouda, nebyl to dům, spíš kůlna na nářadí, ale pod základy byl sklep,“ řekl důchodce.

Kůlna byla poté, co pedofil opustil pozemek, zbořena, ale sklep zůstal nedotčený. Policisté na něj nyní narazili, zatím však neprozradili, co přesně uvnitř našli. Bylo však vidět, že z místa odnáší důkazy. „Nikdy jsem neviděl, že by se staral o zahradu, nebo zahradničil. Jenom tam seděl a pil pivo. Byla s ním ještě žena, která vypadala jako jeho přítelkyně,“ řekl rovněž Kossack.

Christian B. si nyní odpykává trest za zločiny spojené s drogami a byl nepravomocně odsouzen za znásilnění starší Američanky ve stejném letovisku, z něhož zmizela Maddie.