Motorkář, sotva spatřil policejní vůz, prudce odbočil a zastavil. Snaha vypařit se, mu ale nevyšla a policisté si jej pořádně proklepli.

„Při ověřování totožnosti policisté zjistili, proč tomu tak je. Výtečník, který stál před nimi, měl totiž platný zákaz řízení. Navíc mu vyšel pozitivní test na drogy,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka.

délka: 00:30.60 Video Policisté našli ukradenou motorku, řidič byl pod drogama

Motorku ukradli v Rakousku

Poté se muži zákona nezaměřili na stroj bez poznávací značky. „I přes to, že měl částečně vybroušené výrobní číslo, se nakonec podařilo zjistit, že jej hledají rakouští policisté,“ dodal policista.

Motorkář putoval do policejní cely, motorku převezli do policejního skladu. Její okradený majitel se tak může těšit po ukončení vyšetřování na návrat předmětu doličného zpět do své péče.