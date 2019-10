Štír

Snažíte se o udržení pohodové rodinné atmosféry, ale moc vám to nejde. Na jednu stranu jste samý med, a pak dáváte divné rady a do člověka se navážíte. Vykašlete se na to, ještě někomu neprávem uškodíte. Držte se své optimistické nálady.