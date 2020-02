Erik podle dosavadních závěrů policie přejel během jízdy ze svého pruhu do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. Nehodu neměl šanci přežít, jeho vůz zůstal v takovém stavu, že připomínal spíše hromadu šrotu.

Co přesně se na místě ve čtvrtek večer stalo, netuší ale ani svědci nehody. K tragédii totiž došlo na zcela rovném a přehledném úseku komunikace. I to nejspíše zapříčinilo, že čtyřiadvaceti tunový kolos mířící z Polska do Rumunska zastavil až v poli vedle cesty. Jeho řidič neměl v rychlosti okolo 80 km/h šanci zareagovat.

Mladý Erik pocházel z vesnice Vyšný Orlík, ale žil ve Svidníku. Na sociálních sítích po něm teď truchlí řada jeho přátel a kamarádů. „Odpočívej v pokoji, kolego,“ napsal jeden z jeho spolupracovníků. „Erik byl velmi hodný chlapec. Vystudoval střední školu s počítačovým zaměřením a pracoval v Tesle Stropkov. Je to hrozné,“ sdělil Času jeho zdrcený otec, který ve chvilce přišel o milovaného syna.

Příčinu nehody teď musí určit policie. „Řidič osobního automobilu z dosud nezjištěných důvodů přejel do protisměru, následovala čelní srážka s jízdní soupravou. Mladý řidič na místě utrpěl zranění, kterým podlehl,“ řekla policejní mluvčí Jana Ligdayová s tím, že policie začala trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení.