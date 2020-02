Beran

Ráno kráčíte do práce doslova s hrůzou, co se bude dít. Pokud se budete šéfovi vyhýbat, snad se nic nestane. Pakliže si vás zavolá, v ničem mu neodporujte. V duchu myslete na příjemné věci a plánujte si víkend s rodinou. To vás rozveselí.