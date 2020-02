K vážné dopravní nehodě došlo 11. listopadu před pátou hodinou odpolední na silnici I/38 u Pavlic na Znojemsku. Audina jedoucí do Znojma přejela do protisměru a na horizontu se čelně srazila s protijedoucím volkswagenem. Nehoda měla tragické následky. Tragická dohra nehody u Znojma: Kryštůfek (4 měs.) zemřel v nemocnici

V audi s rakouskou registrační značkou zemřeli tři muži (†38, †50 a †51) balkánského původu, z posádky přežila jen žena, kterou převezli do nemocnice. V druhém autě zemřela šestadvacetiletá Markéta. Spolu s ní v autě cestoval teprve čtyřměsíční Kryštůfek, který utrpěl vážná zranění. Pár dní po nehodě v nemocnici svým zraněním podlehl.

Podle informací Blesk.cz havaroval na místě ještě třetí automobil. Ten měl řídit manžel ženy a otec dítěte ve volkswagenu. „To se nedá nazvat jinak než masakr. Nechápu, co posádka v audině prováděla, vjela do protisměru a nedala té ženě šanci na přežití,“ svěřil se tehdy pro Blesk.cz očitý svědek tragédie. Zpomal nebuď piča! Šokující nápis na místě, kde zemřela Markéta (†26) a Kryštůfek (†4měs.)

„Silnice smrti“

Tři měsíce od nehody se silnice téměř nezměnila. To by se ale mělo brzy změnit. Ředitelství silnic a dálnic čeká podle serveru Deník.cz na výsledky bezpečnostního auditu. V něm by se měl řešit i horizont, kde k tragické nehodě došlo.

„Zpracování bezpečnostního auditu na vybraných částech této silnice, tedy nejen u Pavlic, máme zadané. Audit by měl být hotový do konce února. Obratem na něj budeme reagovat,“ řekl znojemskému deníku Rovnost ředitel krajského ŘSD David Fiala s tím, že případné práce by kvůli počasí začaly až na konci března či počátkem dubna.

