Balkánec (†51) za volantem Audi A6 s rakouskou poznávací značkou jako smyslů zbavený předjížděl na horizontu silnice mezi Pavlicemi a Vranovskou Novou Vsí na Znojemsku přes plnou čáru. V protisměru jel volkswagen, který řídila mladá maminka, která vezla teprve čtyřměsíčního Kryštůfka.

Srážka byla neodvratná a následky fatální. Volkswagen byl rozmašírovaný napadrť. Žena zemřela na místě, miminko o pár dní později. Na místě ještě vyhasly další dva životy mužů (†38, †50) z audi.

Smrt svých nejmilejších, pouhých pár kilometrů od domova, navíc viděl na vlastní oči manžel a táta Víťa, který jel druhým autem v závěsu za svou ženou a synkem.

Babička chce bojovat

Navzdory šílenému smutku se maminka Markéty a zároveň babička Kryštůfka spolu se svým zetěm chtějí přičinit za to, aby nikdo další nemusel prožívat podobné tragédie jako ona a její rodina.

„Nerada dávám osobní příspěvky, ale rozhodla jsem se bojovat. Vinou bezohledného řidiče již není mezi námi moje dcera a její malý syn. Proto prosím o pomoc proti těmto „řidičům“, ať se konečně něco děje a přestanou umírat na silnicích nevinní lidi. Prosím, pomozte mi,“ napsala srdceryvný vzkaz na sociální sítě.

„Sbírku na pomoc nepotřebujeme. Musíme žít dál. Moc bych chtěla, aby ale už nikdo další nezažil to, co my,“ svěřila se paní Jitka Blesku.cz.

Nastříkali nápis

Její přátelé spolu se zetěm se proto vydali k místu tragédie. Plachtu na obřím stohu u silnice vybavili obrovským nápisem. Bílou barvou na něm stojí: ZPOMAL NEBUĎ PIČA.

Pozůstalí chystají pomníček

Doufají, že zoufalý vzkaz, kterému lze v tomto případě prominout i vulgaritu, by měl řidiče, projíždějící místem nehody na hlavní silnici mezi Znojmem a Jihlavou, přinutit sundat nohu z plynu…

Jakmile se rodina alespoň trochu vzpamatuje, chce vymyslet další aktivity. „Na místě srážky postavíme malý pomníček,“ řekla paní Jitka.

Co na to dopravní expert?

„Udělat tak velký nápis je dobrý nápad. Může to na lidi působit preventivně, stejně jako pomníčky, u kterých se řešilo, jestli se mají odstraňovat, nebo ponechat,“ řekl dopravní expert Roman Budský.

Začátek nápisu je podle něj v pořádku. „Ovšem to poslední slovo na čtyři písmena vše velmi znehodnocuje. Lidé spíše zakroutí hlavou, že to tam napsal nějaký sprosťák. Mnohem lepší by byl nápis »Zpomal, zemřelo tu 5 lidí!«. To už by hodně lidí sundalo nohu z plynu. Jde jen o to, to vhodně podat,“ dodal.

