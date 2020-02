Při páteční odpolední srážce osobního vlaku s kamionem na železničním přejezdu v Běrunicích na Nymbursku se zranily tři děti. Jedno z nich těžce, další středně těžce a jedno lehce. Celkem záchranná služba ošetřila a odvezla do nemocnice pět lidí, všichni byli z vlaku, řekla ČTK mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Škodu vyšetřovatelé vyčíslili na více než tři miliony korun. Na Příbramsku se srazil vlak s náklaďákem: Na místě jsou čtyři zranění

Nejvážnější je podle Effenbergerové zranění hlavy. „Po intenzivní lékařské péči bylo dítě převezeno do motolské nemocnice," řekla Effenbergerová. Další dvě děti odvezli záchranáři do nemocnice v Kolíně. Kromě dětí se zranili také dva muži, s lehkým zraněním je záchranáři odvezli do kolínské nemocnice. Podle informací ČTK jde o strojvedoucího a průvodčího.

Nehoda se stala kolem 15:00. Vlak po nehodě vykolejil, řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Dodal, že řidič kamionu vyvázl bez zranění.

Podle Truxy se nehoda stala na přejezdu, který není chráněn závorami. Přejezd je zde chráněný výstražným křížem a značkou stop. „Míra zavinění se bude zkoumat," řekl Truxa. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala vznikla na vlaku škoda tři miliony korun, na nákladním autě 150.000 a na trati 20.000 Kč.

České dráhy zavedly v úseku mezi Městcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou náhradní autobusovou dopravu. Komplikace se podle jejich webu očekávají do 20:30. Jde o jednokolejnou regionální trať. Vede z Chlumce nad Cidlinou přes Městec Králové, Dymokury a odbočku Obora, dále společně s tratí z Jičína do Křince.

Podobná nehoda se stala také v pátek dopoledne ve Staré Huti na Příbramsku, osobní vlak narazil do nákladního auta. Po nehodě vykolejil a nahnul se jeden ze tří vagonů. Čtyři lidé se lehce zranili.