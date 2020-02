Tragický střet autobusu s náklaďákem se stal minulý rok v listopadu u slovenského města Nitra. Při nehodě zemřelo dvanáct lidí a dvacet jich bylo zraněno.

Podle svědků jel náklaďák příliš rychle a narazil do autobusu, který následně skončil v příkopu. „Náklaďák jel rychle, rozkýval se a korbou trefil autobus do prostředka,“ popsal tehdy svědek Novému Času. „Na mokré silnici začal doslova tancovat. Autobus se mu snažil vyhnout, ale náklaďák ho trefil do boku, rozpáral ho a odmrštil do příkopu,“ dodal další. „Seděl jsem za řidičem, asi v třetí řadě. Zničehonic nějaká paní zakřičela a poté se to stalo. Kamion, ten jel naproti, už ležel na zemi a my jsme letěli do příkopu. Byl to velmi silný náraz. Probral jsem se vsedě v autobuse a potom jsem z něho vyšel ven jako první,“ doplnil Andreas, při němž stáli všichni svatí.

Podle informací Nového Času odborníci nejprve pracovali s verzí, že náklaďák byl přetížený a jel příliš rychle. Ředitel Ústavu soudního inženýrství Gustáv Kasanický ale vyloučil, že by za tragédii mohl špatný stav vozidla a vozovky. „Neviděl jsem tam žádné výmoly, ani nic podobného. Cestu máme 3D zdokumentovanou a na tom budeme simulovat nehodu,“ řekl deníku Kasanický.

„Zatím máme jen předběžné výsledky, víc nám napoví vyšetřovací pokus. Ten se ještě neuskutečnil, protože potřebuje stejné povětrnostní podmínky, stejné auto atd. Po uskutečnění vyšetřovacího pokusu jsme schopni napsat posudek do dvou týdnů,“ dodal Kasanický.

Podle Nového Času však prvotní verze, podle níž mělo být auto přetížené a mělo jet příliš rychle, už neplatí. „Auto nebylo přetížené a nebylo u něho zjištěno, že by jelo příliš rychle,“ řekl deníku dobře informovaný zdroj.

