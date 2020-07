Ze skály v nitranské části Kalvárie se zřítil teprve šestnáctiletý mladík. S kamarády šli společně oslavovat vysvědčení a vylezli na skalnatý vrch, z něhož je pěkný výhled. Mladík ale ztratil rovnováhu a spadl do rokle. Na místo dorazil i vrtulník a záchranářům museli pomoci také hasiči.

Podle informací TV Joj měl teenager štěstí, protože jeho pád ztlumil hustý porost na dně rokle, jeho přátelé ihned zavolali záchranku. „Sedl si, převážil se a spadl,“ uvedl pro televizi jeden z kamarádů.

Z vyproštěním mladíka z těžko přístupného terénu museli pomoci také hasiči. Na místě čekal i vrtulník, pro případ, že by se zraněného nepodařilo z rokle dostat na nosítkách. Nakonec ho však do nemocnice převezla sanitka. „Z místa zásahu jsme zraněného převezli na nosítkách k sanitce a převezli ho do nemocnice,“ sdělil velitel zásahu Juraj Šinkora.

Do nemocnice byl mladík přijat s mnohačetnými zraněními, jeho stav si však naštěstí nevyžádal operaci a nyní je stabilizovaný, což sdělila televizi mluvčí nemocnice Tatiana Timková. Policie se však případem nadále zabývá a zjišťuje, zda chlapec nebyl na skále se svými přáteli popíjet alkohol. Podle místních jde totiž o místo, kam teenageři často chodí a někdy tam také právě popíjejí!