Děsivé video z havarovaného autobusu: Děti v něm lítají jako hadrové panenky, situaci zachránil řidič (74)

Na internetu se objevily děsivé záběry, které pocházejí z dopravní nehody v americkém státě Ohio. Je na nich vidět interiér školního autobusu i s několika žáky ve chvíli, kdy do něj vrazilo auto a on se převrátil do příkopu. Většinu lidí uchvátilo chování klidného řidiče, který žákům pomohl stres překonat.