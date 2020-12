Dušanovi se obrátil život naruby, když prodělal zánět páteře. „To zánětové číslo jsem měl tak vysoké, že by to nikdo nepřežil. To už je trvalý stav, tak ale to je dobře, aspoň trochu chodím, aspoň žiju,“ řekl Dušan TV JOJ. Zákeřná nemoc mu změnila během okamžiku život. Z aktivního člověka se stal téměř nepohyblivý muž.

Video Vážně hendikepovanému Dušanovi ukradli invalidní vozík: Přímo na vánočních trzích! - TV JOJ

„Měl jsem strašný zánět páteře. Když mě pouštěli po šesti týdnech z jednoho oddělení z té první nemocnice, lékařka tehdy přiznala, že pane Demo, když vás přivezli, měl jste 5% šanci na život. Takže jsem utekl hrobníkovi z lopaty, ale skončil jsem takto,“ popsal Slovák chvíle, kdy mu šlo o život. Po měsících strávených v nemocnici ho propustili.

S berlemi ujde jen pár kroků

S berlemi dokáže popojít pár metrů, ale jinak je odkázaný na invalidní vozík. Jenže ten mu před několika dny ukradli drzí zloději z vánočních trhů v Bratislavě. A to přesto, že si ho připevnil kovovým řetězem ke stojanu. Když se autem pro vozík vrátil, byla jeho zdravotní pomůcka a zdroj pohyblivosti v jednom pryč.

„Lidem je dneska všechno jedno, neberou ohled na nic ani na invalidu. Že to invalida potřebuje. Já tipuji, že byli opilí anebo pod vlivem něčeho a potřebovali se vyřádit. Jasně, ale vyřádit se na invalidovi je trošku hrubý,“ dodal Dušan s tím, že vše nahlásil na policii. Strážci zákona prohlédli záznamy kamer, aby zjistili, co se stalo.

Policisté vozík našli

Do pátrání se zapojila státní policie i strážníci. Zloději byli dokonce tak oprsklí, že následně invalidní vozík prodali na internetu. I přes všechny tyto hrůzy se hendikepovaný muž dozvěděl o pár dní později radostnou zprávu. „Super, hned jsem byl natěšený. Policisté volali, že přijďte sem, tady vám povíme něco šťastného. Tak jasně, že jsem byl šťastný,“ uzavřel Dušan, který dostal od policistů vozík zpět.