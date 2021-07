„Když jsem se probral, byl jsem kupodivu dost v pohodě. Asi to bylo tím, že jsem dostával antidepresiva. Prostě jsem vzal na vědomí, že nemám levou nohu a už to moc neřešil. Dokonce si pamatuju, že jsem pořád chtěl rozesmát sestřičky. Odmítal jsem i sezení s psycholožkou,“ vzpomíná Filip na devět let starou událost.

Filip prý nikdy nebyl typem člověka, který by se z nějakého problému složil. Když po měsících rehabilitací došlo na protézu, dokázal se s novou situaci vyrovnat. „Bolelo to, musíte se s ní sžít. Prostě vzít na vědomí, že budete chodit trochu jinak,“ podotýká ke své karbon-titánové „společnici“.

Setkání s Adélou

Dalším impulsem pro Filiipův druhý život bylo setkání s Adélou (33). „Hned po hodině pokecu jsem jí řekl, že si ji jednou vezmu a budeme mít děti,“ usmívá se. Stalo se, dnes jsou manželé, za několik měsíců se jim narodí první potomek, „Bude to kluk, Filip junior," prozradila Adéla.

délka: 01:04.77 Video Filip Donée o svém úrazu a životě s protézou Zdeněk Matyáš

S Adélou si „vyrazili“ i na dva roky dlouhou zkušenou za velkou louži do Kalifornie. „Byla to dobrá škola života pro oba. Naučil jsem se tam i běhat se speciální protézou. Hlavně jsem zjistil, že se tam na vás lidé nedívají přes prsty, jsou srdeční, dokážou se bavit o všem možném,“ vzpomíná Filip.

Doma zkoušel prodávat pojistky, pracoval v partě, která staví domky, podnikal s tchánem. Když se seznámil s Radkem Málkem, hasičem a vyznavačem naturální kulturistiky (klade důraz na přirozenost - pozn. red.), dostal jeho život další náboj.

Nadchl se pro kulturistiku

„Radek mi pomohl, chytlo mě to. Na republikovém šampionátu i mistrovství světa hendikepovaných jsem se dostal na bednu, paráda! Cvičení mi dala další impuls pro život,“ usmívá se Filip.

Týdny před závody je člověk jen na kuřecím mase, rýži, vodě a ledovém salátu, aby dostal tělo do předepsaných proporcí. Nakonec se i díky naturální kulturistice vrhl na výrobu a prodej vlastního přírodního nápoje.

Když obdarovaný daruje

Nedávno přijal nabídku na mediální podporu dárcovství krve ve FN Brno. Není divu, po úrazu do něj lékaři napumpovali 26 dávek krevních derivátů!

„Neváhal jsem ani minutu. Byl to impuls začít pravidelně darovat krev. Abych dnes mohl pomoci zachránit život někomu, kdo to bude potřebovat stejně, jako jsem to potřeboval já před 9 lety,“ uzavírá svou neuvěřitelnou story nezlomný Brňan.