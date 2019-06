Zpět

Brněnský hasič a šampion v naturální kulturistice Radek Málek (50) splnil, co slíbil. Z víkendového mistrovství světa v Řecku přivezl dvě medaile. Stříbro z kategorie Masters (40 až 50 let) a bronz ze soutěže mužů do 180 centimetrů. Jenže zároveň oznámil, že na vrcholných soutěžích končí! Pro mnohé jeho kamarády a příznivce to bude šok.