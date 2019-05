Radek letos oslavil padesátku, po 28 letech práce u profi hasičů by nejspíš mohl sepsat paměti. Pamatuje si i po letech na vůbec první nasazení v hasičské výstroji. „Nic příjemného, výbuch plynu, mrtví lidé, těla na uhel. Ale při téhle práci nesmíte ztratit hlavu, být koncentrovaný. Je to týmová souhra. Sám nic nedokážete,“ tvrdí zkušený profesionál.

Zasahoval při požáru Chemopetrolu v Litvínově v roce 1996, ohnivém infernu v roce 2005 na hradě Pernštejně, s kolegy tahal lidi ze střech domů na palubu vrtulníku při povodních.

Naturální kulturistika

Mnohem raději dá řeč o své zálibě - lásce a koníčku v jednom. „Na učilišti mě kdysi do kulturistiky zbláznil kamarád. Šli jsme se zeptat do jednoho oddílu, jestli nás vezmou. Přišlo jedenáct adeptů, vzali tři včetně mě,“ vzpomíná.

Před deseti lety ale od té klasické "zběhl" k naturální kulturistice. Je specifická tím, že se v ní neužívá jediný podpůrný prostředek. „No fakt, bobule nezobeme,“ ubezpečuje s úsměvem šampion z Brna.

Hodiny v posilovně už nespočítá. Má výhodu, že ji může využívat přímo na domovské stanici v Líšni. „Dokonce už jsem některé kolegy zlákal. Fyzička je u hasičů důležitá,“ říká.

Trofejí má desítky

Radek nasbíral za poslední roky tolik trofejí, že by na ně doma potřeboval samostatný pokoj. Pohárů má přesně 38 a nikdo z jeho přátel nepochybuje, že sbírku ještě rozšíří.

Naturální kulturistika ale žádá oběti. Radka těžko někdo dostane na posezení u piva. Raději si jde zacvičit, sedne na kolo, v zimě nasadí běžky. Miluje vysokohorskou turistiku, oblíbil si Dolomity.

Těžká bitva s váhou

Před závody se jeho hmotnost pohybuje kolem 93 kilogramů, pak následuje fáze shazování. Na soutěž odjíždí s váhou někde kolem 78 kilogramů. „Nejprve rvete do těla bílkoviny, těsně před soutěží pouštíte do svalů jen cukry. A vysušujete, příděl je 2 deci vody na den. Jídlo? Maximálně rýžové chlebíčky,“ popisuje finálové rýsování svalů.

V naturální kulturistice dosáhl tenhle zocelený chlapík řadu úspěchů, soutěžil i za oceánem. Oporu pro celoživotní sport má v manželce Darině, palce drží kolegové z hasičského sboru. „Poděkovat musím také firmě Hsport Brno, za kterou závodím a taky fitku Gymbluesun a přípravě doplňkové stravy Smartlabs," říká šampion.

Doma má zaplavu medailí včetně titulu mistra světa z roku 2012 v kategorii Masters (40-50 let). Ani po padesátce nehodlá jít do „důchodu“. Právě naopak. Na světovém šampionátu v Řecku by sbírku medailí rád rozšířil. Případné oslavy? Zapomeňte. Radek ví, že po návratu opět oblékne hasičskou uniformu a půjde do akce. Je to zkrátka profesionál.

