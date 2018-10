Váhy

Váš vládce Mars nemá dost sil na to, abyste věci dotáhli do zdárného konce bez kompromisů. Proto se dneska raději věnujte tomu, co je nekonfliktní. Můžete si udělat třeba seznam úkolů. Se vším, co je pro vás důležité, počkejte na příhodnější chvíli.