K děsivému incidentu došlo podle webu Nový Čas s odvoláním na policii v pondělí ráno. Prováděny byly výškové práce, při nichž měla být rozvěšena vánoční výzdoba. „35letý muž spadl z výšky přibližně 20 metrů kolmo na skleněné zábradlí a interiérovou dlažbu, čímž utrpěl mnohačetné poranění celého těla a byl převezen do fakultní nemocnice v Nitře,“ informovala krajská policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Dodala také, že policie případ vyšetřuje jako trestný čin ublížení na zdraví. Lukáš po brutálním zranění neomdlel. „Byl při vědomí, v šoku a utrpěl závažné poranění dolní končetiny. Záchranáři ho museli vzhledem k jeho zdravotnímu stavu uvést do umělého spánku a transportovat v kritickém stavu do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Alena Krčová. Z jejích slov je jasné, že Čechova zranění jsou opravdu vážná.

Osudná vánoční výzdoba

Lukáš podle informací webu věšel ozdoby na stropě obchodního centra, které mu měl pomocí kladky posouvat jednatel firmy. U jedné z nich nečekaně spadl. Z jakého důvodu, nyní vyšetřuje policie, ale i inspektorát práce. „Z doposud nezjištěných příčin došlo k jeho pádu z třetího poschodí z výšky 20 metrů. Při pádu zavadil o skleněné zábradlí a došlo k amputaci nohy od kolena níž. Úraz se stal zaměstnanci společnosti z České republiky,“ řekl hlavní inspektor práce v Nitře Milan Letko.

„Inspektorát práce Nitra má podezření z nelegálního zaměstnávání poškozeného, dále ve věci koná a zjišťuje další skutečnosti související s vyšetřováním předmětného úrazu,“ uvedl hlavní inspektor práce. Rozsah a míra zavinění jsou podle něj taktéž ve stadiu vyšetřování. Inspektorát práce Nitra v případě zjištění nedostatků uloží pokutu až ve výši 200 000 eur,“ uzavřel Letko. Web uvedl, že má Lukáš kromě amputované nohy také zlomenou pánev, zlomeninu obratle a zlomeninu pravého předloktí.

Je v kritickém, ale stabilizovaném stavu

„Pacient je ve stabilizovaném stavu,“ prozradila mluvčí nitranské fakultní nemocnice Tatiana Kubinec. „Je v kritickém stavu, ale je stabilizovaný a leží na ARO. Teď je pro nás důležité soustředit se a myslet na něho, ale my mu věříme, je to bojovník. Nemohu zatím nic říct k tomu, nikdo neví, co se tam stalo. Přesně to ví jenom on. Pro nás je to zdrcující, ale věříme, že to dobře dopadne,“ dodal zdroj z Lukášovy rodiny. Jednatele firmy se nepodařilo zastihnout. Měl vypnutý telefon.

