Olga Deminová byla nadějná baletka, která měla život před sebou. Krásná blondýnka tančila ve věhlasném Velkém divadle v Moskvě, ovšem před šesti lety, kdy jí bylo pětadvacet let, záhadně zmizela. Ruská policie po ní začala pátrat, ovšem po baletce jako by se slehla zem.

Stopy vyšetřovatele zavedly k Malchazovi Džavojevovi, který byl baletčin manažer a milenec. Večer předtím, než zmizela, ji měl vzít do nočního klubu, aby tam tančila pro skupinu podnikatelů. Vyšetřovatelé věří, že posléze společně odešli do jejího bytu, kde ji muž napadl a zavraždil.

„Krátce předtím, než zmizela, prodala své auto Peugeot. Šla ho prodat s Malhazem, vzal si peníze. Olga také měla půjčky na své jméno, peníze dávala jemu. Byla naprosto v jeho milosti,“ uvedla její matka Ellena pro britský deník Daily Mail. Džavojev měl mít u sebe její sexuálně kompromitující fotografie, které se bála, že publikuje na internetu, proto mu platila peníze. Nicméně snímky se přesto měly na internetu objevit.

Džavojev se údajně podřekl a někomu informace o smrti své milenky prozradil. Poliicie nicméně vinu popírá a jeho právník uvedl, že baletka měla opustit zemi a žije v zahraniční. „Máme informaci, že Olga Deminová dlouhodobě snila o tom, že opustí Rusko,“ uvedl. Policie věří, že Džavojev baletku zavraždil a rozčtvrtil její tělo. Kousky těla měl posléze rozpustit v kyselině sírové.

„Kyselina sírová nemusí vše úplně rozpustit. Některé fragmenty těla by měly být zachovány. Je proto třeba je najít,“ uvedl zdroj od policie pro ruský deník Komsomolskaja Pravda s tím, že strážci zákona prohledávají jezero, které se nachází poblíž domu baletky. „Pátrací akce je v plném proudu,“ dodal s tím, že Džavojev v roce 2012 se svým otcem nakoupili zásobu kyseliny sírové...

„Vyšetřovatelé mi sdělili novou informaci, která se objevila v případu. Vrah ji zabil a poté rozčtvrtil její tělo, poté části jejího těla rozpustil v kyselině,“ uvedla Elena. Džavojev měl navíc byl v roce 2017 zatčen v Moskvě poté, co na něj Interpol vydal zatykač. Čtyřicetiletý muž měl uprchnout z Ruska do Německa, kde se vydával za kurdského uprchlíka. Soud ho nedávno odsoudil na pět a půl let ve vězení za podvody.