Michelle byla velmi krásná. Ve škole jí to nadprůměrně šlo a chodila do místního sboru. Mezi všemi byla velmi oblíbená. 19. prosince 1979 se s ostatními ze sboru zúčastnila společné večeře, po níž odjela ve svém voze do místního nákupního centra, které bylo nově otevřeno.

10 ran do těla a obličeje

Jenže domů se nevrátila. Rodiče ve dvě ráno zalarmovali policii, že se pohřešuje. O dvě hodiny později našli strážci zákona zaparkované auto. Michelle v něm ležela sesunutá u sedadla řidiče a byla brutálně ubodána. Vrah jí zasadil 10 ran do obličeje a těla. Bodnutí do srdce bylo fatální.

Místo činu odhalilo, že se kráska do poslední chvíle statečně bránila, ale nakonec byla přemožena. Policisté na místě nenašli žádný otisk prstu ani vražednou zbraň. Našli však stopy DNA. Vrah se podle všeho pořezal a zakrvácel Michelle zezadu šaty. Jeho identita ale byla stále velkou neznámou.

Ani jeden z 60 podezřelých to nebyl!

Rodina nabídla za informace vedoucí k dopadení vraha v přepočtu 700 tisíc korun. V červnu 1980 zveřejnili policisté podobiznu podezřelého, kterého popsali dva svědci z nákupního centra. Šlo o asi 183 cm vysokého bělocha, kterému mohlo být kolem 20 let. Na 60 mužů padlo do podezření, ale ani jeden z nich nebyl vrah.

Případ tak putoval k ledu. V roce 1995 zemřel tatínek Michelle, který obviňoval obchodní centrum z toho, že jeho dceru nedokázalo ochránit. O tři roky později zemřela i její maminka. Pro útěchu se obrátila k víře, ale se smrtí dcery se nikdy úplně nevyrovnala. V roce 2006 konečně došlo k pokroku.

Pokrok díky analýze DNA

Vyšetřovatelé použili pokročilou technologii v určování DNA a na genealogické stránce se pokusili najít podezřelé. Vyšli jim tři muži, z nichž dva brzy zamítli. Zůstal jim Jerry Lynn Burns (66) z Manchesteru v Iowě, což je 45 minut cesty autem od místa činu. Jediné, co zbývalo, bylo získat jeho DNA.

Jeden z vyšetřovatelů muže sledoval, když ho viděl vypít limonádu brčkem, opatřil vzorek. Jeho DNA se shodovalo s tím, co bylo nalezeno na šatech zavražděné. Jak se tam dostalo, nedokázal vysvětlit. 19. prosince 2018, přesně 39 let po vraždě, byl Burns zatčen a obviněn.

Proč vraždil, je nejasné...