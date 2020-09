Když viděl podezřelý balíček, nedalo mu to a rozbalil ho. „Přemohla mě zvědavost, tak jsem to otevřel a vypadalo to jako kuřecí prsa. Kousek jsem z toho odřízl a teprve poté jsem si uvědomil, o co jde. Je to mozek,“ řekl Senda zpravodajské relaci Fox6News.

Mozek v alobalu

Muž dodal, že byl zabalen v alobalu, který byl obmotán růžovou gumičkou. Uvnitř byly i květiny a text napsaný nejspíš v mandarínštině. „Opravdu nevím, jak to vysvětlit. Říkal jsem si, co to jako je?“ pokračoval Senda s tím, že i jeho kolegové se domnívali, že jde o mozek.

Přivolal proto policii, která s ním souhlasila v tom, že nález skutečně vypadá jako mozek. Strážci zákona poslali nález na lékařský rozbor, jeho výsledky ještě nejsou známy. Podle nich však nejde o lidský orgán. Lidé na sociálních sítích vyjádřili převážně názor, že jde o mozek ovčí, který už prošel tepelnou úpravou.

Hlavně, že orgán nenašlo dítě

Senda je rád, že mozek našel on a ne rodina s dětmi. „Tady je hodně rodin s dětmi. Co by se stalo, kdyby to našlo dítě?“ táže se na závěr. To má určitě pravdu. Nic pěkného by to pro něj nebylo. Ať už budou výsledky jakékoliv, na tento zážitek dělník určitě jen tak nezapomene.