Rowan Baxter přepadl svou rodinu, kterou ohavně týral, 19. února. Svou manželku a děti Aaliyah (†6), Laianah (†4) a Treye (†3) v autě polil benzinem a škrtl zápalkou. Potomci páru zemřeli hned. Hannah pak skončila v nemocnici s děsivými popáleninami. Děti (†7 a †16) sektářské matky našli zakopané na pozemku jejího manžela: Podezřelý telefonát z basy!

Despotický manžel se pak bodl do srdce. Pokus o sebevraždu byl úspěšný, takže se nikdy nemusel zodpovídat ze svých činů. Svědci viděli, jak Hannah vyskočila z hořícího vozidla, které olizovaly plameny, a křičela: „Vylil na mě benzin.“

Zachovala se jako hrdinka

Soused se jí snažil pomoci. Žena však po převozu do nemocnice zemřela. Nyní ale vyšla najevo nová skutečnost. Ještě předtím, než vydechla naposledy, byla schopná podat tři výpovědi policii o tom, kdo je jejím vrahem. Zachovala se jako hrdinka. Matka (51) se chtěla prokopat do vězení: Plánovala osvobodit doživotně odsouzeného syna

Vydržela všechnu to bolest, aby všichni věděli, co Baxter udělal. Její bratr Nat řekl pro 7 News: „Do své poslední minuty udělala vše, co mohla, aby se ujistila, že zaplatí za to, co udělal a že všichni budou vědět, co udělal. Nemůžu se s tím smířit.“

Bratr: Bál jsem se ji chytit za ruku