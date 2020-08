Alissa Turneyová beze stopy zmizela v roce 2001. Její nevlastní otec Michael Turney tvrdil, že utekla z domova. Ovšem její nevlastní sestra Sarah nevěřila, že by odjela a nedala o sobě vědět. Z její smrti podezřívala svého otce a na sociálních sítích rozjela kampaň, v níž žádala spravedlnost pro svou sestru. Po devatenácti letech policie Michaela Turnyho zatkla a obvinila z vraždy.

Alissa Turneyová v květnu roku 2001 končila střední školu a nemohla se dočkat prázdnin. Obzvlášť se těšila na maturitní večírek, který se konal 17. května. Na něm se však neobjevila. Onoho dne zmizela beze stopy. Vyšetřování jejího záhadného zmizení se protáhlo na devatenáct let.

Její nevlastní otec Michael Turney, který ji po tragické smrti její matky adoptoval, uvedl, že si spolu zašli na oběd a odvezl ji domů. Odjel vyzvednout svou dceru, nevlastní sestru Alissy Sarah, z výletu. Když se společně vrátili domů, na stole podle něj ležel dopis na rozloučenou se slovy, že Alissa se rozhodla utéct do Kalifornie.

Policie tehdy případ uzavřela s tím, že se nejedná o násilný čin a dívka skutečně utekla. Ovšem Sarah nemohla uvěřit, že by se její sestra beze slov rozloučení rozhodla utéct.

V roce 2006 policie znovu začala případ vyšetřovat poté, co se muž Thomas Hymer z Floridy přiznal k vraždě Alissy, ovšem nakonec se ukázalo, že jeho příběh je smyšlený. Případ byl znovu odložen, aby byl znovu otevřen v roce 2008.

Michael Turney měl podle informací deníku Daily Mail dceru zneužívat. Strážci zákona vyslechli několik lidí a začali Turneyho stíhat jako podezřelého a rozhodli se prohledat dům, kde Alissa se svou nevlastní sestrou a otcem žila.

V domě našli obrovský arsenál podomácku vyrobených zbraní a výbušnin. Muž tvrdil, že to tam nastrčila policie a odmítl i to, že by svou nevlastní dceru zneužíval. Nakonec skončil za mřížemi za držení zbraní, z něhož byl propuštěn v roce 2017.

Se zmizením Alissy ho policie nespojila, nicméně jeho dcera Sarah nikdy nepřestala bojovat za spravedlnost pro svou sestru. Věřila, že ji otec zabil a rozjela mediální kampaň na sociálních sítích. Její kanál s názvem „Hlasy za spravedlnost“ sledovaly statisíce lidí.

Obzvlášť se jí dařilo na sociální síti Tik Tok. „Na této aplikaci jsem získala největší zájem za posledních 10 let. Musím vytrvat a pokračovat v boji za spravedlnost, kterou si zaslouží. Zaslouží si svůj den soudu a jsem odhodlaná, jí ho dát,“ uvedla pro Daily Mail Sarah. Jak se zdá, vytrvalost se vyplatila.

Ve čtvrtek 20. sprna policie zadržela jejího otce Michaela, kterého obvinila z vraždy Alissy. „Třesu se a pláču. Dokázali jsme to, přátelé. Byl zatčen. Můj bože, děkuju. Nikdy se nevzdávejte naděje, když můžete získat spravedlnost. Trvalo to téměř dvacet let, ale dokázali jsme to,“ uvedla na sociálních sítích šťastná Sarah.