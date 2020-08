Lizbeth Floresová (†23) zmizela devátého srpna. Zmizení nahlásila její máma, María Rubioová, která policii řekla, že dcera odjela z města Brownsville v Texasu, kde žije. Údajně se vydala za přítelem do Mexika a domů se měla vrátit ještě tentýž den večer.

Když se její dcera nevrátila domů do následujícího dne, María ohlásila zmizení. Tělo zavražděné Lizbeth, která byla maminkou dvou dětí, našla mexická policie hned druhý den. Zemřela po úderu do hlavy, zřejmě se uhodila o skálu, pod níž byla nalezena. Místní kriminalisté také uvedli, že nebohé mrtvé ženě byla odstraněna část pokožky hlavy a všechny zuby.

Kriminalista o pátrání po Janě Paurové: Na zdi v ložnici byla krev, hledali i na hřbitově

„Když ztratíte dítě, je to jako by vám někdo vyrval srdce z těla,“ řekla nešťastná María pro Telemundo. „Jsem zdrcená z toho, co jí udělali, jak ji tam nechali. Bolí mě, když si uvědomím, jaké utrpení musela cítit,“ dodala.

Lizbethino tělo bude přepraveno zpět do Spojených států k matce, aby jej mohla pohřbít. Zatím nebyl v případu nikdo zatčen, ale podle jedné z místních televizí případ převezme FBI, protože zemřela občanka USA.