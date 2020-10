Dělník Rasoul prodal veškerý majetek, který měl, a doufal, že se jeho rodině podaří najít lepší život ve Velké Británii. On, manželka Shiva Mohammad Panahi (†35) s dcerou Anitou (†9) a synem Arminem (†6) ale našli ve vlnách rozbouřeného moře, jehož vlny dosahovaly výšky až půldruhého metru, smrt. Malinkatý syn Artin, který byl ještě batole, je stále pohřešován. Je však bohužel vysoce pravděpodobné, že i on je po smrti.

Kamarád je prosil, ať na kocábku nenasedají

Společně s ním jsou pohřešováni také dva další dospělí uprchlíci, kteří se plavili taktéž z donucení na rozpadající se kocábce. Farhad Shekari (28), který pochází ze stejného města Sardašt jako zemřelá rodina, tvrdí, že Rasoula prosil, ať se do Británie nesnaží dostat, uvedl web The Times. V osudný den bylo velmi větrno. Vítr dosahoval v Lamanšském průlivu, kde k potopení lodi došlo, rychlosti okolo 75 kilometrů v hodině.

„(Pašerák) nutil lidi, aby nasedli na loď. Říkal ‚běžte, běžte, běžte‘, i když neměli zdaleka všichni záchranné vesty. Pašeráky zajímá jedna jediná věc, a to jsou peníze," prohlásil Shekari. Rodina vyrazila z rodné země nejdříve do Turecka, odkud doplula do Itálie. Z ní dojela do Francie, odkud chtěla doplout do Velké Británie. Ve Francii žila v podomácky vyrobeném stanu a živořila mezi slumy.

Boris Johnson zasahuje

Počet případů, při nichž v Lamanšském průlivu přijdou o život migranti, přitom roste alarmujícím způsobem. Britský premiér Boris Johnson proto prohlásil, že hodlá podniknout razantní kroky k tomu, aby byli pašeráci dopadeni. Web deníku The Telegraph dodal s odvoláním na vládní zdroj, že Velká Británie tlačí na Francii, aby vznesla obvinění z vraždy a polapila viníky tragédie. Podle místního žalobce se tak může stát už během 24 hodin.

Uprchlík Ahmed (30), který spal ve stanu hned vedle toho, který patřil tragicky zemřelé rodině, řekl Daily Mailu: „Noc předtím, než odešel, se otec bál o životy svých dětí. Všichni byli zoufalí a plakali. Také se strachovali o peníze, které si museli půjčit. Byli opravdu zoufalí.“ A právě zoufalství uprchlíků pašeráci zneužívají. Vědí, že se nemohou vrátit do vlasti, a na jejich bezpečí při ilegálních transportech jim nezáleží.

Rodiče chtěli zabezpečit děti

„Rasoul říkal: ‚Chci mít klid, už se nechci ve svém životě více bát. Jenže jeho manželka měla pochyby o cestě. Rasoul jí řekl, že to je jediná cesta, protože proces získání azylu je mnohem rychlejší ve Velké Británii. Mohli zůstat v Německu nebo Francii. Chtěli ale, aby jejich děti chodily do školy v Anglii a měly lepší život,“ uzavřel Ahmed smutně.