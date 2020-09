Josef Kuča utýral syna své přítelkyně Marečka v únoru roku 2019. Ostře sledovaný případ vyvrcholil koncem června Kučovým odsouzením na 22 let do vězení za vraždu a následně jeho smrtí ve valdické věznici. Rodina měla ohledně jeho úmrtí pochybnosti, nyní ovšem Vězeňská služba ČR informovala, že šlo o sebevraždu.

Na smrti Josefa Kuči, který byl odsouzen k výjimečnému trestu za vraždu a týrání dítěte, se nepodílel nikdo další. Vězeňská služba uzavřela vyšetřování červencového úmrtí ve valdické věznici jako sebevraždu bez cizího zavinění. Uvedla to v úterý mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová.

Jedenadvacetiletý muž zemřel několik dní poté, co mu pražský vrchní soud zpřísnil právní kvalifikaci i trest, a to na 22 let odnětí svobody. Krajský soud jej původně poslal za mříže na 16 let za těžké ublížení na zdraví se smrtelným následkem, odvolací soud ho však uznal vinným z vraždy. Vězeňská služba už dříve uvedla, že muž byl v době úmrtí sám v cele.

Výtvarník David Böhm přišel při nehodě traktoru o syna (†15): Zdrcený otec promluvil

Podle pravomocného verdiktu otčím týral tříletého chlapce od loňského ledna, kdy se v Lounech nastěhoval k jeho matce. Sprchoval ho ve studené vodě a způsobil mu také popáleniny, mimo jiné i v obličeji. Bil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách. Násilí se stupňovalo do února, kdy muž uhodil dítě tak, že mu poškodil mozek a míchu. Chlapce pak uložil do postele a šel spát. Dítě na následky zranění zemřelo.

Předseda odvolacího senátu při vynášení výjimečného trestu uvedl, že se za svou čtyřicetiletou praxi s takovým nakládáním s malým dítětem nesetkal. Mužovo chování podle něj svědčilo o naprosté neúctě k lidskému životu.

Tragédie na houbách: Muž zkolaboval a umíral u silnice, řidiči jen projížděli kolem!