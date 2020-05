Jozef pracoval dlouhou dobu jako dopravní policista v Bánské Bystrici. Následně pak působil i u zásahové jednotky. Byl to zkušený strážce zákona, který měl svoji práci rád. Na sousedy v Točnici, kde k tragédii došlo, působil klidným a vyrovnaným dojmem. Kdo zabil jeho i jeho milovaného synka, policie šetří. Jednou z vyšetřovacích verzí je i možnost, že Jozef, údajně brokovnicí, zastřelil nejprve syna a pak sebe.

Proč by ale Jozef něco takového dělal, je záhadou. Pro server Čas.sk se o něm rozpovídal jeho bývalý kolega od policejního sboru. Ten uvedl, že se jeho kamarád Jozef nejvíce změnil poté, co navždy vlastní rukou odešel jeho nejstarší syn Lukáš (32) z prvního vztahu. Prostřelil si hlavu legálně drženou zbraní, údajně kvůli velkým dluhům.

„S Jozefem jsem tehdy po jeho smrti byl. Hrozně ho to změnilo, zestárnul z toho a byl strhaný. Stejně tak i Lukášova maminka. Byla to pro ně oba obrovská rána z čistého nebe,“ řekl Času muž. Lukáš podle něj vložil velké jmění a také půjčené peníze do byznysu se zahraničními partnery, ale ti ho podvedli a jemu tak zůstaly jen dluhy, ze kterých neznal cestu ven.

Podle kolegy Jozef snášel smrt syna velmi těžko dlouhou dobu. V Lučenci pak potkal svoji další partnerku Martinu (45), se kterou měl později právě syna Maxima. Společně postavili dům v Točnici, snažili se žít nový život. Jozef byl podle kolegy velký pohodář, rád chodil na ryby a zbožňoval dovolené u moře. Tu poslední strávil s Martinou a Maximem v Ománu.

Jednoduše řečeno, nikdo z jeho okolí vzhledem k okolnostem netušil, že by mohlo dojít k takové tragédii. „Když mi oznámili, co udělal, tak mě napadlo, že si ze mě dělají legraci. Slyšel jsem, že v tu osudnou středu měla být doma i jeho družka a vražednou zbraní byla brokovnice. Jestli se pohádali, nebo se s ním chtěla rozejít, nevím. Kdo ví, co za tím bylo, to by mohla vědět ona. Já jsem je viděl spolu jen jednou, v obchoďáku v Bánské Bystrici. Jeho synek byl ještě malý, Jozef vypadal velmi spokojeně,“ vyprávěl Času policista, který má na situaci svůj vlastní pohled.

„Je velmi smutné, jak to vše skončilo. Jestli si chtěl vzít život, měl to udělat sám,“ uzavřel bývalý kolega celou věc. Pravdu teď musí odhalit policie.