Pražský vrchní soud rozhodl v případu matky-vražedkyně, která minulý rok v srpnu na Benešovsku utopila vlastního šestiletého synka. Původní dvacetiletý trest soudce ještě o pět let prodloužil.

Matka dítě zavraždila, aby ho nedostal do péče její bývalý manžel. Také ona podala odvolání, jímž neúspěšně usilovala o nižší trest a o to, aby nemusela exmanželovi hradit nemajetkovou újmu.

„Něco podobného se ještě před zdejším senátem neřešilo. Věc je vysoce společensky nebezpečná a máme za to, že je namístě uložení výjimečného trestu,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Chlapec zemřel v chatové oblasti v Pyšelích 8. srpna 2019, což byl den, kdy se mělo konat soudní jednání o návrhu otce, aby dostal syna do výlučné péče. Žena napsala hned po ránu tři dopisy na rozloučenou. V nich mimo jiné uvedla, že bývalému muži vezme to nejcennější, že mu přeje jen to nejhorší nebo že je pro dítě lepší, aby bylo mrtvé, než aby žilo s otcem.

Poté chlapci napustila vanu a poslala ho vykoupat. Ve vaně ho potom vzala za krk, ponořila mu hlavu pod vodu a tam ji držela, dokud se nepřestal hýbat.

„Tento senát se poměrně často setkává s případy vražd novorozeňat nebo dětí útlého věku. Toto byl tvor šestiletý, myslící. Musel celou záležitost mnohem hůře prožívat,“ podotkl soudce.

Bezvládné dítě nelezli policisté, kteří přijeli poté, co jeho matka zavolala na tísňovou linku. Řekla jim, že se její syn utopil. Sama měla řezné rány na rukou, zranění však nebylo vážné. Chlapec byl mrtvý už desítky minut před příjezdem policie.

Podle justice se osmatřicetiletá žena chtěla pomstít exmanželovi a nedokázala se smířit s tím, že má chlapec rád otcovu novou rodinu. Soudy to vyhodnotily jako zvlášť zavrženíhodnou pohnutku. „Nová otcova partnerka měla vlastní děti. Byli to Romové, což paní obžalovaná snášela nedobře,“ poznamenala dnes státní zástupkyně Kateřina Boudová.

Obžalovaná se k středečnímu zasedání nenechala eskortovat z vazební věznice. U středočeského krajského soudu dříve tvrdila, že chlapce usmrtila ve zkratu, nikoliv plánovaně. Totéž ve středu zopakoval její právník, podle nějž žena měla úzkostný vztah k mužům a v den činu chtěla spáchat sebevraždu. Zdůrazňoval také, že jeho klientka byla doposud netrestaná, k činu se přiznala, při vyšetřování spolupracovala s policií a projevila lítost.

Soudce ale řekl, že lítost a bezúhonnost obžalované „nelze přeceňovat". Z dopisů zanechaných na místě činu je podle něj zjevné, že žena vraždu plánovala dopředu.

Podle rozsudku musí žena svému bývalému manželovi uhradit za ztrátu syna 650 tisíc korun.