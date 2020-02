Soud v Pardubicích projednává případ z loňska, kdy měla dcera ubít svou matku sekerou. Jde o zvlášť závažný zločin vraždy! Do hlavy ji udeřila celkem jedenáctkrát, pak ji uškrtila provazem.

Krajský soud v Pardubicích začal v úterý projednávat případ ženy, která vloni v červenci podle obžaloby ubila v rodinném domě na Orlickoústecku sekerou svou matku. Státní zástupce ji viní ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Žena vypovídala dopoledne, odpoledne soudci vyslechnou znalce. Šok v Pardubicích: V centru města se podpálil muž, křičel o Bohu

Matku podle obžaloby ubila po hádce sekerou. Jedenáctkrát ji udeřila do hlavy a dvakrát ji sekla do rukou. Osmašedesátiletá žena po útoku žila, dcera si pak došla do dřevníku pro provaz a uškrtila ji, uvádí žaloba.

Video Údajná vražedkyně u soudu -

„Celé věci velmi lituji, ale už se to nedá vzít zpátky,“ uvedla žena již dříve v přípravném řízení. Doma se po činu mladá žena skrývala od pondělí do soboty, pak dva dny cestovala, než ji zadržela policie. Vraždu nahlásil její bratr, který do rodinného domu přijel za matkou na návštěvu. Smrt člena rodiny, nemoc dítěte, vykradení bytu. Pak matka (†38) s dcerou vypadly z okna

Matka jí prý nadávala

U soudu si obžalovaná zakrývala obličej dlouhými vlasy, hlavu měla skloněnou. Od loňského činu, kdy jí bylo 27 let, viditelně

zhubla. „Kdybych na sebe nechala řvát, mohlo to dopadnout jinak,“ řekla v úterý u soudu.

Matka dceři podle její výpovědi často nadávala, argumenty nepřijímala. Mladá žena uvedla, že buď mlčela, případně odvedla pozornost k jinému tématu. Čin, který se stal, nechtěla dnes popisovat. Soud proto pouštěl její výpověď z videozáznamu policejní rekonstrukce.

Trpí sociální fobií

Rodiče obžalované ženy se rozvedli v roce 2011, se dvěma sourozenci se vídala málo. Matka podle ní chtěla, aby studovala vysokou školu. Jenže už na gymnáziu se u ní objevila sociální fobie, proto byla nerada mezi lidmi. Na vysoké škole zemědělské v Praze studovala asi dva roky, pak odešla.

Matka podle ní těžce nesla, že nestuduje, sama měla vysokou školu. Odvedla ji proto k psycholožce, sezení dceři nepomohla a její fobie se nezlepšila. „Potom už na mě nenaléhala, brala to, myslím, jako moje selhání,“ uvedla obžalovaná. Zdrcený táta zavražděné Terezy (†18): Řekli mi, že má uříznutou hlavu! Každý večer se mi zdá, jak bojuje o život

Dívka studovala ještě jinou školu – vyšší odbornou, potom pracovala například v supermarketu, o práci ale přišla. Loni v červenci již byla nezaměstnaná a měla dluhy z půjček minimálně 250.000 korun, které nesplácela.