Video Záhada mrtvé ženy v kamenolomu: Z vody ji vytáhl policista mimo službu - TV JOJ

Přivolaní záchranáři a hasiči ženě už nedokázali pomoci. Zjistili, že se ve vodě musela nacházet už několik dlouhých hodin. Zarážející je, že tělo mladé ženy bylo oblečené, uvedla TV Joj.