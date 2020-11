Zemřela Marie Bělová, vdova po zavražděném mafiánském šéfovi Antonínu Bělovi (†52). Bylo jí 77 let. Marie údajně spáchala sebevraždu oběšením v domě v Úvalech u Prahy, kde zabili jejího manžela! V minulosti uváděla, že žila ve věčném strachu. Rodina se s ní rozloučila v pondělí v Praze.

O smrti maminky informoval její jediný žijící syn Jaroslav na facebooku a jako první server Neovlivní.cz. Server Novinky.cz poté s odvoláním na deník Právo uvedl, že žena spáchala sebevraždu oběšením. Pohřeb se konal v pondělí v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech. Ostatky pak byly uloženy do rodinné hrobky. Pohřeb podle Práva zařídil zmocněnec rodiny.

Manžel zesnulé Antonín Běla (†52) byl v 90. letech znám jako šéf podsvětí. Dlouho se hovořilo o jeho společných aktivitách se známým kmotrem Františkem Mrázkem (†47), který se údajně u Běly učil řemeslu. Ti dva se prý nerozešli úplně v dobrém.

Běla byl 14. dubna roku 1996 zavražděn. Dosud neznámý pachatel ho zastřelil více než třiceti ranami. Z domu, kde k činu došlo, pak údajně zmizelo zlato za 12 milionů korun. „Člověk si ten žal, to je ta 13. komnata, zavře v sobě. A já jsem jednou za rok měla takovou depresi, že jsem zatáhla závěsy a všechno se mi to vrátilo. To je něco strašnýho,“ uvedla před lety pro Blesk Marie, kterou smrt manžela velice trápila.

Z věčného smutku a trápení dokonce chtěla v minulosti spáchat sebevraždu. „Byla jsem šest neděl v nemocnici v kómatu. Já jsem myslela, že člověk pak nevnímá, když je v kómatu, ale to vnímáte, jen nemůžete odpovědět,“ vyprávěla.

Nakonec v domě, kde zemřel Antonín, zemřela i sama Marie Bělová. Došlo k tomu přitom v domě, který se v říjnu snažila prodat. Patrně se tak chtěla zbavit temných vzpomínek na brutální vraždu svého manžela, prokletý dům ale nikdo nechtěl koupit.