Na začátku srpna uběhlo devět let od násilné smrti brněnské rodačky Simony Monyové (†44). Spisovatelku po hádce zavraždil její vlastní manžel Boris Ingr (54), který ji podle známých dlouhodobě týral. Monyová patřila k nejúspěšnějším českým autorkám románů pro ženy.

Náhlá smrt Simony Monyové šokovala nejen její věrné čtenáře, ale i širokou veřejnost. Úspěšná autorka románů červené knihovny tragicky zemřela na začátku srpna roku 2011, kdy ji v jejím brněnském domě ubodal její muž Boris Ingr, se kterým se rozváděla.

Ingr Monyovou dlouhodobě týral, byl chorobně žárlivý a jeho nebezpečné chování osudného 3. srpna eskalovalo v brutální útok nožem, který napadená spisovatelka neměla šanci přežít. Ingr přišel ke spisovatelčině domu s lahví vína a bonboniérou a tvrdil, že chce uspat jejich sedmiletého syna.

Poté vyskočil z okna domu, šlo však o malou výšku a nezpůsobil si vážnější zranění. Následovala hádka, po které Ingr Monyovou ubodal a pak se pokusil o sebevraždu skokem z okna. Tentokrát si už přivodil vážná zranění.

Zotavoval se z nich v nemocnici a údajně byl jistou dobu dokonce v umělém spánku, nicméně ve chvíli, kdy se jeho stav zlepšil, ho policisté vyslechli, obvinili z vraždy a státní zástupce ho umístil do vazby.

Za vraždu Simony Monyové Ingrovi hrozilo až 18 let. U soudu tvrdil, že o vraždě nic neví a na hádku, která jí předcházela, si nepamatuje, podle lékařů ale lhal. Od soudu nakonec odešel s 15letým trestem. Jako odškodnění pozůstalým měl vyplatit 2,37 milionu korun.

Rodina se obává, že by se Ingr mohl na svobodu dostat předčasně. Po uplynutí dvou třetin trestu totiž může požádat o podmínečné propuštění. Vrah se tak teoreticky může podívat na svobodu už v roce 2021.

Možnost, že se dostane Ingr na svobodu už po dvou třetinách trestu, ovšem ovlivňuje řada faktorů. „Podle délky trestu je možné, aby si vězeň podal žádost o podmínečné propuštění, musí ji ovšem podpořit ředitel věznice. Pokud by ji nepodpořil, tak potom u soudu není šance,“ vysvětlil pro Blesk.cz uznávaný advokát Jan Černý. Vězeň podle něj musí být vzorný, bezproblémový a musí plnit příkazy. Když ředitel věznice podmínečné propuštění podpoří, věc se dostane do rukou soudu, který následně rozhoduje podle několika kritérií.

„Soud posuzuje celou věc z toho úhlu, jestli ten vězeň už může být napravený, jestli doba strávená ve vězení je dostačující k tomu, aby k jeho nápravě došlo a hlavně zda není předpoklad, že by se trestné činnosti dopouštěl znovu. Soud také může stanovit podmínky, jak se dotyčný musí chovat, například podle toho, za co byl odsouzen, a podobně. Po propuštění je musí dodržet. Pokud je nedodrží, vrací se zpátky do výkonu trestu,“ doplnil JUDr. Jan Černý.

První kniha Monyové s názvem Osud mě má rád vyšla v roce 1996. Od té doby autorka vydala dalších 24 próz, například Deník citového vyděrače, Kudlanka bezbožná, Otcomilky nebo Střípky z ložnic. Některé z děl, jejichž tématem jsou vztahy mezi muži a ženami, byly zfilmovány - Sebemilenec (režie Filip Renč), Roznese tě na kopytech (režie Olga Dabrowská) a Tchyně a uzený (režie Lenka Wimmerová). Simona Monyová měla ze dvou manželství tři syny.