Zivile Jokubonyte zachytila na letišti kamera. (Autor: AVON AND SOMERSET CONSTABULARY)

Kde jen mohou být? Policie vyhlásila pátrání po Litevce Zivile Jokubonyte (29) a jejím synovi Saliamonasovi (2) poté, co odletěli z Velké Británie, kde žijí, do Španělska. Jako by se po nich po přistání slehla země.