Mandy Gardnerovou pocházející z anglického hrabství Západní Sussex všichni znali jako supermámu, která vychovává třináct dětí! Třiačtyřicetiletá žena dokonce v roce 2016 vystoupila v pořadu Neobyčejná těhotenství, kde mluvila o rodičovství a o tom, jaké to je starat se o tak početnou rodinu. V době natáčení vychovávala jedenáct dětí a těšila se na to, až na světě se svým manželem Nathanem přivítají dvanácté.

Ovšem před dvěma lety do rodinky přibyl další přírůstek. „Jsou chvíle, kdy je to absolutní blázinec: psi běhají kolem, děti chytají psy, dospělí zas chytají děti, které chytají psy,“ popsala tehdy v pořadu Mandy. „Šílenství je v tomto domě naprosto normální. Jestli bych to však vyměnila za tichý život? Ne,“ uvedla tehdy supermáma, která své rodině věnovala i svůj instagramový účet, kde zveřejňovala fotografie z rodinného života.

Nicméně od chvíle, kdy Mandy mluvila o svém životě jako o šťastném a naplněném, uběhl nějaký čas a podle jejích blízkých v poslední době trpěla depresemi. Podle informací britského deníku Daily Mail prožívala Mandy těžké chvíle a její přátelé uvedli, že dokonce měla myšlenky na to, že si ublíží. Začátkem srpna přišla zdrcující zpráva, Mandy byla nalezena mrtvá v lese poblíž jejího domu. Podle pitvy bylo příčinou smrti oběšení a koroner uvedl, že nezemřela násilnou smrtí. Své psychické potíže už nezvládla.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.