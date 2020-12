Absolventka prestižní univerzity Oxford zmizela před několika týdny při túře ve španělských Pyrenejích. Sedmatřicetiletá Esther Dingleyová podle španělských úřadů může být nezvěstná pět let! Britka, která se několik let se svým partnerem toulala po Evropě, se s největší pravděpodobností zřítila do průrvy v ledovci.

Sama na vlastní pěst se vydala do hor Esther Dingleyová. Sedmatřicetiletá žena z anglického města Durham cestovala po Evropě od roku 2014. Společnost při dobrodružných cestách jí dělal přítel Dan Colegate. Naposledy dvojice vyrazila do Pyrenejí. Ovšem koncem listopadu se Esther rozhodla, že se vydá na cestu ze španělského Port de la Glere do průsmyku Port de Venasuqe sama. Trasa se pohybovala na hranicích Francie a Španělska.

Ovšem na místo už nedorazila. Po Britce okamžitě začali pátrat španělští i francouzští záchranáři, poté, co se neozývala své rodině. Jenže od jejího zmizení uplynulo už několik týdnů a po Esther jako by se slehla zem. Navíc pohoří už podle informací britského deníku Daily Mirror pokryl sníh, a tak pátrání po ženě ustalo. Podle španělských úřadů s největší pravděpodobností Esther měla nehodu v horách. Trasa, na kterou se žena vydala, totiž vedla po ledovci Maladeta, který se nachází poblíž španělského města Benasque. Tam také Esther zaparkovala svůj karavan a vydala se na pětidenní túru.

„Moje teorie je, že pravděpodobně spadla do pukliny v ledovci, a to znamená, že by mohlo trvat pět let, než ji najdou, protože musíme čekat, až ta část roztaje. Pět let však není nic. V Alpách se někteří lidé, kteří zmizeli, nenalezli po dobu pětadvaceti až třiceti let, protože tak dlouho trvá jejich roztátí,“ uvedl bývalý průvodce a znalec tamních hor Patrick Lagleize. Přítel Esther Dan uvedl, že zůstal na farmě v jižní Francii, když Esther zdolávala tamní terén.

„Už jsme si chyběli. Túra, při níž zmizela, měla být její poslední před cestou zpět. Naše poslední konverzace byla plná lásky a smíchu. Byla tak šťastná a už jsme se nemohli dočkat, až se uvidíme,“ uvedl zdrcený Dan s tím, že jen toto léto společně nachodili přes tisíc mil a vždy se na nějaký čas oddělili, aby si od sebe odpočinuli a byli chvíli sami. „Strávili jsme osmdesát dní v divočině ve vzájemné společnosti. Chtěl jsem kvůli svým zdravotním problémům odpočívat doma, Esther chtěla využít mírného počasí na podzim. Proto šla na túru sólově,“ dodal Dan.

