Quake měl Sydney zabít během jejího pravidelného ranního běhu. Poté, co ji srazil svým nákladním vozem, naložil ženino bezvládné tělo na korbu a odvezl ho na opuštěné pole. Zde mrtvolu znásil a následně zakopal do nízkého hrobu.

Po několika dnech rodina nahlásila zmizení mladé Sydney. Spolu s policejním pátráním byla spuštěna i facebooková stránka věnovaná pohřešované ženě. Do ní se připojil i Queke s nabídkou pomoci při jejím hledání.

Policie do případu nasadila pátrací psy a helikoptéry k prozkoumání co největší oblasti. Mrtvolu po dvou dnech našli pohozenou uprostřed opuštěného pole. K jejímu nalezení vyšetřovatelům pomohla i data ze Sydneyina mobilu, který zůstal na místě srážky s farmářovým vozidlem. Quake byl označen za podezřelého poté, co byl dle lokace z jeho telefonu usvědčen za posledního, s kým se žena měla setkat před smrtí.

Mladý farmář byl zatčen a nyní čeká na usnesení soudu. Je obviněn z vraždy, únosu a z pohlavního zneužití mrtvoly. Na první přelíčení se Quake dostavil v neprůstřelné vestě kvůli strachu z možné pomsty. Vrah a oběť se měli dle dostupných informací znát, jaký osobní vztah mezi nimi panoval, však není médiím znám.