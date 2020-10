V suterénu jedné z chatek v zahrádkářské kolonii v Žilině se sešli tři kamarádi. Neví se přesně, k čemu mezi Jozefem, Pavolem a Františkem došlo, ví se ale, jak jejich komunikace dopadla. František za ni zaplatil životem. Druzí dva muži ho podle soudu několik hodin trýznili. Aby zahladili stopy, vhodili pak zubožené tělo mrtvého Františka do řeky Váh, odkud ale po devíti dnech vyplavalo.

Kolonie se nachází v žilinské městské části Považský Chlmec. K úděsným činům došlo v suterénu chatky, kde se tři muži sešli. Pitva ukázala, že František umíral několik hodin - na těle oběti napočítali přes 80 zranění. V neděli za brutální vraždu padl rozsudek, který zatím není pravomocný - Jozef si má odsedět 24 let, jeho kumpán 17.

Podle informací webu Noviny.sk se první jmenovaný na místě odvolal. Před rozsudkem se Jozef hájí tím, že když muže trýznili, nebyl při smyslech. Znalecký posudek však vrahovu verzi o nepříčetnosti nepotvrdil. Jozefův kumpán skrze svoji obhajobu zase tvrdil, že se ho velmi bál, neodvažoval se tedy proti jeho počínání zasáhnout, a tak se na něm raději podílel.