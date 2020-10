Zpět

Dalo by se říci, co jeden centimetr nože v krku, to rok vězení. Krajský soud v Brně v pondělí odpoledne poslal na 12 let do vězení Filipa S. (22). V lednu letošního roku se nechal v taxi vozit po Znojmě. Když mělo dojít na placení, vzal lovecký tesák a vrazil ho taxikáři (59) do krku.