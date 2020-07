Jeden z nejsmutnějších případů uzavřel v úterý Krajský soud v Brně. Na pět let do věznice s ostrahou poslal soud Hanu D. (67). Zdrcená seniorka zabila svého manžela Luboše D. (†71). Týral ji téměř 50 let!

Dnes již shrbená šedovlasá Hana D. se do Luboše zamilovala, když jí bylo 16 let. O dva roky později se za něj vdala. Netušila, jaký bič si na sebe upletla. To zjistila záhy, po narození dětí. Rodinu ale nechtěla rozbíjet.





Denně ji ponižoval a trápil

Luboš D. postupně propíjel všechny peníze, zadlužoval rodinu a vodil si domů milenky. Hana to musela snášet.

Osudného 12. listopadu 2018 Luboš Hanu v Olešnici na Blanensku dokonce popichoval, aby ho bodla nožem. Ženě se zatmělo před očima a vyhověla mu.

„Já ho nechtěla zabít. Ale udělala jsem to. Už to dál nešlo. Denně mě ponižoval, nadával mi do kurev. Najednou jsem měla tmu před očima,“ vzlykala zlomená paní, která se ještě během manželství ze zoufalství pokusila dvakrát otrávit prášky.

„Překapalo to,“ poukázala zdrcená seniorka na pověstný kalich trpělivosti. Soudce předvolal jako svědky oba syny a dceru. Jejich chování bylo ale mírně řečeno šokující.



Děti o mámu nejevily zájem

Dcera odmítla u soudu vypovídat. Starší ze synů přiznal, že mu krátce před zabitím otce matka volala a ptala se ho, jestli by u něj nemohla bydlet. Vůbec ho ale nezajímalo proč. Stejně tak se neobtěžoval zjistit, proč se jeho máma pokusila o sebevraždu.

Následně u soudu nevypovídal ani mladší syn. Přestože byli v den vynesení rozsudku všichni v centru Brna, verdikt si nevyslechl ani jeden z potomků!

Týrání se stupňovalo poté, co dům děti opustily. „Manžela vyhodili z práce. Našla jsem mu místo nočního vrátného u nás v mlékárně. Tam si bral láhev rumu a místo hlídání chrápal na půdě,“ řekla žena.

Muž ji také bezostyšně podváděl. Nejdřív tajně, pak už veřejně. „Měl milenku, kterou si vodil i k nám domů. Souložili spolu na gauči. Pak jsem se dověděla, že chodí i za další ženou,“ řekla.

Čin překvalifikovali

Pomocnou ruku obžalované paradoxně podal státní zástupce Petr Bejšovec. Soud požádal, aby skutek překvalifikoval z vraždy na zabití. Možný trest by se tak z hranice 10 až 18 let přesunul do pásma tři až 10 let. Stejnou právní kvalifikaci následně požadoval i obhájce seniorky a soud jim vyhověl.



„Tuto právní kvalifikaci používáme zcela mimořádně. Když to ale řeknu lidově, tak jednání poškozeného bylo vůči obžalované tak hnusné, že se to nedalo snést,“ vysvětlil rozsudek soudce Tomáš Kurfiřt. Verdikt zatím není pravomocný.

Zatímco státní zástupce se vzdal práva na odvolání, obhájce Hany D. se před soudem nevyjádřil.