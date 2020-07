Smrž počátkem března 2018 převzal na poště v Modřicích téměř čtvrt milionu korun. Šlo o doplatek invalidního důchodu jeho syna. Penzista měl peníze použít výhradně na jeho potřeby. Jenže...

Díra v zákoně?

Seniorovi velké peníze vlily do krev mladistvý elán.stálo v obžalobě. Městský soud v Brně jej za to odsoudil na 2,5 roku do vězení. Trest byl přitom podmíněně odložen na dobu čtyř let.

Ve čtvrtek se u krajského soudu v Brně snažil dosáhnout zproštění na základě toho, že syn v prvotní fázi nedal souhlas s jeho trestním stíháním.

„Syn je zbaven svéprávnosti a nikde jsme nemohli nalézt, zda může, či nemůže dávat souhlas se stíháním osoby blízké. Je to neřešitelné. Odvolání se proto zamítá,“ vysvětlil soudce Miroslav Dlouhý a dodal: „Dlouho jsme hledali obdobný případ, podle kterého bychom postupovali, ale nic jsme nenalizli."