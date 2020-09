Štefanie Z. (22) v podnapilém stavu na brněnském předměstí Komárov ubila loni v říjnu svého tříměsíčního syna pěstmi. Chlapeček zemřel na následky krvácení do mozku. Osmnáct let vězení jí přišlo moc, odvolala se. Vrchní soud v Olomouci ji nyní vyhověl, snížil trest o jeden rok. Rozbuškou pro tragédii byl patrně zapalovač. Ten ji na pumpě odmítli dát, nahromaděnou frustraci si tak vybila na miminku.

Štefanie žila po porodu v barabizně pod železničním náspem trati vedoucí z Brna do Černovic. Pár, který ji poskytl azyl, pomáhal s péčí o mimino, jenže když mladá žena stále častěji odbíhala za zábavou, došla mu trpělivost.

„Přišla opilá, občas hulila trávu. Vykládala, jak synka miluje, a pak někde s kořenem strávila noc. Roman se s ní pohádal a vyhodil ji i s malým,“ vypověděla obyvatelka domku k osudnému říjnovému dni.

Štefanie se přitom podle příspěvků na sociálních sítích z dítěte zprvu těšila. „napsala si do profilu. Podle všeho zoufale a neúspěšně hledala lásku a své místo v životě.

Po několika dalších týdnech přišel zvrat. „Říkala, že má kluka v srdci, ale že to nezvládá, že se chce bavit,“ vypověděla u soudu svědkyně ze společného obydlí.

Trest snížili

Frustrace ze života na ulici, nezájem otce dítěte o soužití, alkohol a touha se bavit převážily nad mateřskými povinnostmi. Došlo k tragédii.

„Ani těžké dětství a špatná aktuální životní situace ji neopravňovala k tomu, co udělala," shrnul žalobce Petr Bejšovec, proč žádal tvrdý trest - až 20 let vězení. Nakonec dostala 18 a odvolala se.

Olomoucký vrchní soud jí v úterý vyhověl. „Vyhověli jsme odvolání obžalované, snížili jsme jí trest z 18 na 17 let. Přihlédli jsme zejména k tomu, že obžalovaná nebyla dosud soudně trestána a že se k trestnému činu doznala,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Proti odvolání brojila žalobkyně, se snížením trestu nesouhlasila. „Obžalovaná tvrdí, že nebyl zohledněn její věk, její tíživá životní situace a nebylo přihlédnuto k možnostem její resocializace. Po narození dítěte ji byla dána možnost, aby žila u svých pěstounů, odmítala však pravidla a do situace, v níž se nalézala, se dostala vlastním zaviněním," uvedla žalobkyně Jarmila Ošlejšková. Doplnila, že žena navíc neprojevila při trestním řízení žádnou lítost, pouze nad svým osudem.

Neměla zapalovač, vztekla se

Co se odehrálo 6. října 2019? Po výtkách známých z chatky a vyhazovu z obydlí kvůli nezájmu o syna se opilá Štefanie uchýlila i s dítětem do nepojízdného auta u nedaleké čerpací stanice. Do policejního protokolu řekla, že chtěla kouřit, ale neměla zapalovač. Když jí ho odmítli na pumpě půjčit, rozčílila se a do nebohého synka se pustila pěstmi.

„Jednalo se o 10 až 15 ran pěstmi do hlavičky dítěte, čímž došlo k prasknutí klenby lebeční a krvácení do mozku. S dítětem navíc udeřila o madlo držadla u dveří vozu. Musela být srozuměna s tím, jaké následky v případě malého dítěte takové počínání způsobí. Kdyby dítě přežilo, byl by to zázrak," řekl sodce Aleš Novotný.

Fotka v mobilu

Poté bezvládného syna zakryla dekou a usnula. Když se probudila, dítě bylo mrtvé. „Vyfotila jsem si ho mobilem a poslala kamarádovi. Chtěla jsem ji na památku,“ vypověděla do policejního protokolu.

Shoříš v pekle

Osobní stránky profilu ženy na sociální síti se kromě fotografií s miminkem hemžily i odkazy na násilí, alkohol a sex. „Byla poněkud hrubého ražení,“ tvrdil jeden ze známých. Po tragédii od ní dala řada známých ruce pryč. „Shoříš v pekle,“ zněl jeden ze vzkazů. Štefanie přitom na policii uvedla, že by chtěla mírnější trest, nikoliv vězení.

Znalkyně z oboru psychiatrie Beata Nour Mohammadi mladou ženu charakterizovala jako impulsivní, která se setkala s násilím už ve svém dětství. „Ačkoliv žila u pěstounů, vyhovovala jí bezdomovecká subkultura, netajila se, že jí sedí život bez pravidel. Její těhotenství bylo neplánované, partnera měla ráda. Dítě přijala, ale časem začala prožívat frustraci, protože nebyla připravená na roli matky."

„Udělala jsem špatnou věc, mrzí mě to a bude mi chybět malej," tvrdila obžalovaná ve své závěrečné řeči.

Soud nakonec sáhl k trestu v polovině sazby mezi 15 a 20 lety vězení, Štefanie si jej bude odpykávat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Verdikt není pravomocný, obě strany si vzaly lhůtu k vyjádření.