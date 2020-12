Video Hvězda Instagramu Alexis Sharkeyová (†26) zemřela za hodně podivných okolností. - Instagram

Alexis zmizela minulý týden a její tělo bylo objeveno o víkendu, uvedla policie v pondělí podle webu ABC News. Krásná diva, která sebe samou označovala za „mentorku“, na sobě neměla žádné znatelné stropy po násilném činu. Příčina její smrti nebyla dosud stanovena, dodal portál.

Zdrcená matka

Její matka Stacy jí vzdala hold na sociální síti. „Budeš nám chybět. Miluji tě,“ uvedla. „Neviděli jsme se od minulých Vánoc a to je nejdelší doba vůbec. Byli jsme nedočkaví a nadšení, že ji uvidíme,“ dodala. Kráska se v Texasu provdala za Toma Sharkeye a vypadalo to na lásku století.

„Milovala to, co dělala,“ uvedla maminka. Po dceři začala pochopitelně pátrat. „Pracovala s online firmou, která prodávala produkty společnosti zabývající se zdravím a vlasovými produkty,“ doplnila matka podle webu Click 2 Houston. Diva nebyla nikde k nalezení.

Rodina smutní

„Běžela jsem do jejího bytu, ale nebyla tam. A to jsme se měly sejít,“ uvedla podle matky jedna z jejích kamarádek. „Jsme zničeni. Rodila je zdevastována. Její sestřenice, její sestry, její třináctiletá sestra, je to těžké,“ uvedla matka podle webu Click 2 Houston. Co se s Alexis stalo, je dosud záhadou...