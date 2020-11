Zatímco maminka Jackie pracovala ve vedlejší místnosti jen několik metrů vedle dcery, Shawn pozřela silně toxickou látku. Uživatelé fóra, které mělo být zaměřené na podporu volby žen o potratu, ji ponoukali k tomu, aby se zabila. A ona jejich šikaně a nátlaku podlehla.

„Právě jsem si to vzala. Jsem kur*vsky vystrašená,“ napsala Shawn poté, co se už jejím tělem šířil jed. „Šťastnou cestu, doufám, že najdeš mír,“ odpověděl jí jeden z uživatelů fóra. Jackie našla milovanou dceru na zemi. „Byla zmodralá a studená,“ řekla máma The Sun.

S úzkostmi bojovala roky

Nejdřív si myslela, že zemřela na infarkt nebo aneurysma. Jenže pak uviděla zprávy na displeji jejího chytrého telefonu a uvědomila si, že Shawn zemřela svou vlastní rukou. Mladá žena, která pracovala pro Amazon, byla šikanována už ve škole. S úzkostmi se prala roky.

Jackie nyní bojuje proti ohavným internetovým stránkám, kde dochází k napadání citlivých lidí online predátory. „Shawn s nimi živě mluvila. Napsala jim: ‚Cítím se špatně, protože moje máma je jen přes chodbu ode mě.‘ Byla jsem tam celou dobu, seděla tam a pracovala,“ řekla Jackie The Sun.

Báli se, aby máma sebevraždu nepřekazila

„Někdo tam řekl, že jejich jediná obava je, abych něco neslyšela. Mohla jsem zavolat o pomoc a překazit to. To byla jejich jediná obava. Nikdo neřekl: ‚Možná by sis měla promluvit se svou mámou, než to uděláš.‘,“ dodala zdrcená maminka, která o dceru přišla v dubnu 2019.

Stránka, kde Shawn vyzývali k sebevraždě, má přes 15 tisíc aktivních uživatelů a 50 tisíc vláken s nejrůznějšími tématy. Na fóru, které je zaměřeno na potraty, se však uvádí: „Komunita nevyzývá, nenabádá, neradí ani nepomáhá se sebevraždou v žádné formě.“ Bohužel to není pravda...

Nebojte si říct o pomoc

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

