Zazářil v dokumentární reality show 60 Days In televizní stanice A&E, v níž se nechal zavřít na šedesát dní do vězení. Štěstí v životě však Američan Nate Burrell (†33) bohužel nenašel. Po rozpadu manželství si sáhl na život. Zastřelil se.

Nateova sestra Chelsey Walkerová americkému webu TMZ potvrdila, že se její bratr zabil v sobotu večer. Zastřelil se na veřejnosti v michiganském Alleganu. Na sociální síti předtím zanechal srdceryvný vzkaz na rozloučenou.

Už nemůžu dál

„Není to přiznání viny. Jsem jen unaven, už jsem toho zažil v životě tolik, bolest z mé situace nyní bolí víc, než jsem si kdy dokázal představit. Už nemůžu dál,“ napsal Burrell na facebooku předtím, než si sáhl na život.

Nedávno přitom oslavil 33. narozeniny, jeho manželka s ním čeká dítě, ale vztah se rozpadl a účastník reality show to neunesl. Jeho žena mu prý slibovala, že mu ze života udělá peklo. Osočil ji z toho ve svých posledních chvílích.

Manželka mu slibovala, že mu udělá ze života peklo

„Dokážu si představit, jak to všechno špatně dopadne, všechny ty právní sr*čky, co budou po tom následovat. Vyhrála jsi! Týdny jsi mi slibovala, že mi zničíš život, já netušil, s kým jsem se zapletl. Měla jsi pravdu, nevěděl jsem, s kým si zahrávám,“ napsal Burrell.

„Nathan miloval svou zemi, miloval svou rodinu a byl to velmi starostlivý muž. Ocitl se jenom na špatném místě. Byl velmi pyšný na své vystupování v 60 Days In a opravdu rád vzpomínal na dobu v show,“ prohlásila sestra Chelsey Walkerová.

Sloužil v armádě

Burrell sloužil v armádě jako mariňák během let 2006 až 2010. S pěchotou odsloužil dva turnusy v Iráku. V reality show 60 Days In se nechal s dalšími osmi dobrovolníky zavřít na dva měsíce do basy pod falešnou identitou. Dokument měl upozornit na tristní dění za mřížemi.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.