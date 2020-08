Truchlící Muli Parmarová (55) nahlásila svou snachu za to, že přivedla jejího syna k sebevraždě. Ve skutečnosti to znamená, že s ním neměla sex. Intimní styk se svým zemřelým chotěm prý podle tchyně odmítala celých 22 měsíců, co trvalo jejich manželství, uvedl web Times of India. Čtyřmetrový krokodýl sežral rybáře (†55): Když plaza rozřízli, uvnitř našli jeho tělesné části

Muli tvrdí, že byl Surndrasinh psychicky týrán. Když se přišla podívat za synem domů, zjistila, že on a manželka spí v oddělených postelích. „Když jsem se na to syna zeptala, řekl mi, že vztah s Gítou není fyzický a že se zapřísáhla, že nikdy nebude spát se svým manželem,“ prohlásila Muli.

Mrtvolu našli příbuzní