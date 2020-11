Policie a hasiči našli její ohořelé tělo v sobotu poté, co se ozval svědek, který v lese viděl hořící postavu. Julie byla velmi populární a těšila se ze svých pěti vnoučat. Všichni se proto ptají, co se stalo a proč zemřela takto brutálním způsobem. Podle všeho trpěla bohužel psychickými problémy.

Milovala svou rodinu

Její dcera Jade Riley řekla Manchester Evening News: „Byla veselá a rozesmávala lidi. Očividně však bojovala se svými problémy, většinu času ale byla v pořádku. Měla pět vnoučat a jedno další na cestě. Milovala svou rodinu.“ Také podle expartnera Stevena Rileyho ji sužovaly duševními problémy.

„Byla skvělá, byla to úžasná máma a babička. Většinu svého života žila v Mostonu. Stále jsme spolu vycházeli a já ji miloval, byla to máma mého dítěte. Bojovala s psychickými problémy a zhoršovalo se to. Zápasila s nimi každý den,“ prohlásil někdejší muž Julie.

Policie našla ohořelou mrtvolu

„Policie byla přivolána kolem 18:15 večer hasiči k nahlášenému požáru v lesnaté oblasti poblíž Williamsovy silnice v Mostonu. Pohotovostní jednotky dojely na místo, kde bohužel našly tělo ženy. Místo bylo uzavřeno a probíhá vyšetřování, které má zjistit příčinu ohně,“ uvedl policejní mluvčí pro Daily Mail.

Dodal však, že se strážci zákona nedomnívají, že by v smrti Julie měl prsty někdo další. Poblíž místa jejího úmrtí se našel kanystr od benzinu. Vše tak nasvědčuje tomu, že se ztrápená žena rozhodla pro sebevraždu jedním z nejhorších možných způsobů...

Nebojte si říct o pomoc

"Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.“