Ve čtvrtek 12. listopadu přišla z Egypta smutná zpráva. Na Sinajském poloostrově havaroval vrtulník Black Hawk s osmi lidmi na palubě. Mezi sedmi oběťmi byla bohužel i česká rotmistryně Michaela Tichá (†27). Mladá žena se stala první českou vojačkou, která zemřela na zahraniční misi.

Tragická událost zdrtila mnoho lidí. Míša byla v kolektivu oblíbená. „Nikdy na tebe nezapomeneme. Naše srdce zůstanou plná vzpomínek na naše společné chvíle,“ vzkázal zesnulé vojačce jeden z nadřízených během své řeči na pietním aktu.

O nešťastné události ve čtvrtek informovali i kamarádi z řad branických dobrovolných hasičů, které Míša úspěšně reprezentovala na soutěžích v zahraničí. „Dnes nás během svého poslání na mírové misi na Sinaji opustila nejlepší členka našeho sboru. Upřímnou soustrast rodině. Míša se aktivně věnovala hasičskému sportu, skupině dobrovolníků a mladým hasičům,“ uvedli na svých stránkách.

Když v sobotu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu oznámil, že Miloš Zeman Michaele Tiché příští rok při oslavách 28. října udělí medaili Za zásluhy, na internetu se objevily i nesouhlasné hlasy. Některá vyjádření v diskuzích byla vůči zesnulé vojačce až urážlivá, proti čemuž se ohradil přítel Míšiny spolužačky ze školy, s tím, že zná několik lidí, kteří tragédii oplakávají.

„Já jsem Míšu bohužel nikdy osobně nepoznal. Ale událost i reakce na ni si beru osobně,“ uvedl Jan. „Teď tady sedím a čtu si komentáře lidí, kteří mají neutuchající potřebu se vyjádřit. Místo toho by ale měli spíš mlčet. Mají pocit, že si Míša "medaili nezaslouží", "měla zůstat doma", že "by žádný český voják neměl nikde sloužit" nebo že "to byla nehoda, žádný boj". Jsou to dost nechutné příspěvky. Voják, který zemře při výkonu povolání, je hrdina. Tím spíš, když plní misi v zahraničí,“ doplnil.